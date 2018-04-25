УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходит форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России. На вторую региональную встречу в рамках федерального проекта, посвященного проблемам федерального масштаба, собрались представители некоммерческого сообщества практически со всех регионов ПФО, а также руководители Общественных палат, эксперты, волонтеры, представители СМИ.

Темами форума выбраны преодоление социального неравенства и обеспечение достойной жизни для россиян. Чем вызвано решение провести столь масштабный форум в столице Башкортостана, какие еще проблемы современного гражданского общества будут обсуждать общественники и что нужно делать, чтобы жизнь российских людей становилась достойнее, рассказал агентству секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Интервью с ним читайте в рубрике «Детально».