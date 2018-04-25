ГИБДД останавливает водителей на въезде в Уфу Фото: ГИБДД Уфы ГИБДД останавливает водителей на въезде в Уфу Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среду, 25 апреля, в столице Башкирии усилили экипажи ДПС. По данным уфимского отдела ГИБДД, на въезде в город со стороны микрорайона Шакша проводят массовые проверки водителей.

«Просим всех с пониманием относиться к проведению данных профилактических мероприятий», — обратились дорожные полицейские к автомобилистам.

Напомним, подобные рейды уфимские автоинспекторы проводят второй день подряд. Ранее экипажи ДПС в транспортном потоке проверяли водителей в микрорайоне Затон.