Правозащитники посетили в Башкирии один из старейших следственных изоляторов России Фото: пресс-служба Общественной палаты России Правозащитники посетили в Башкирии один из старейших следственных изоляторов России Фото: пресс-служба Общественной палаты России

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член Общественой палаты России Мария Каннабих посетила в Башкортостане один из старейших следственных изоляторов России. Впечатлениями от увиденного в СИЗО член ОП РФ поделилась на форуме «Сообщество» в Уфе. Сводчатые потолки, толстые, местами до полутора метров стены, разветвленная сеть подземных переходов общей длиной 280 метров — в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Республике Башкортостан напоминает о прошлых столетиях. Отдельные корпуса СИЗО-1 не просто разменяли третье столетие — они являются одними из старейших сохранившихся зданий в Уфе.

История следственного изолятора ведет начало с XVIII века и связана с переустройством губернских городов по европейскому образцу, начатому Екатериной II. После подписания императрицей 15 апреля 1781 года указа о «Суде и наказаниях за воровство разных родов и заведений рабочих домов во всех губерниях» в крупных российских городах началось создание губернских тюрем.

Среднее количество заключенных, содержащихся в учреждении в 1922–1927 годах, составляло 650–700 человек. В начале 1930 года их численность увеличилась до 2550 человек, а уже к концу 1931-го — до пяти тысяч человек.

В советское время корпуса дореволюционной постройки неоднократно подвергались переделке: деревянные перекрытия заменялись железобетонными, провели канализацию. Но коренная реконструкция изолятора началась уже в XXI веке. Он приводится в соответствие современным стандартам содержания и международным обязательствам, взятым на себя Россией.

В настоящий момент следственный изолятор рассчитан на содержание 1240 человек. По состоянию на сегодняшний день в нем содержатся 1169 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Из них несовершеннолетних — шесть человек, женщин — 88, из которых 19 осужденных отбывают наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1.

Совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Башкортостан председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих в первую очередь посетила пищеблок и камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние, поинтересовалась у них условиями содержания, питания и медицинского обеспечения. Она обратила внимание на то, что временной возраст самих строений не сказывается на условиях содержания, сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Открывая в рамках работы форума «Сообщество» круглый стол по вопросам деятельности ОНК, Мария Каннабих поделилась с участниками своими впечатлениями о посещении СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан. Она отметила, что лица, содержащиеся в нем, знают многих членов ОНК в лицо. Жалоб на медицинское обеспечение от них не поступало. Видимо, это объясняется тем, что одно из лечебных учреждений территориального органа УИС находится по соседству с СИЗО-1.

В то же время председатель ОНК Оренбургской области Альбина Абязова сообщила, что жалобы на медицинское обеспечение чаще всего поступают от осужденных, являющихся инвалидами I и II группы.

Председатель ОНК Республики Башкортостан Олег Галин в своем обстоятельном выступлении сообщил участникам круглого стола, каким образом им удалось активизировать работу каждого члена ОНК, укрепить взаимодействие с органами исполнительной власти, поднять авторитет ОНК среди общественности региона.

Активное участие в обсуждении вопросов обеспечения законных прав граждан, находящихся во временной изоляции от общества, приняли представители правоохранительных органов Республики Башкортостан (УФСИН, прокуратуры), а также уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов.