В Башкирию вернулся снежный покров. Потепление стоит ждать к выходным Фото: ИА «Башинформ» В Башкирию вернулся снежный покров. Потепление стоит ждать к выходным Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Практически по всей республике в ночь со вторника на среду землю покрыл снег. Небольшие осадки в виде дождя и снега ожидаются в республике и сегодня, 25 апреля. Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем +4,+9°.По прогнозам синоптиков, характер погоды не изменится и в четверг 26 апреля. Местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Плюсовые ночные температуры должны вернутся в регион в пятницу. А снег сменится дождем с ветром. Ночью прогнозируются порывы до 18м/с. Днем воздух прогреется до +11,+16°.Похолодание в регионе Гидрометцентр России связывает с мощным атмосферным вихрем, который пришел с Европейской территорией России. Во всех регионах Приволжья и Урала в начале рабочей недели идут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных районах ожидаются сильный снег и гололедные явления.Циклон уже отметился сильным снегом, гололедными явлениями и налипанием мокрого снега в Пермском крае и Свердловской области.