В Башкирии пройдет акция «Светлый подъезд» Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии пройдет акция «Светлый подъезд» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в рамках реализации партпроекта «Школа грамотного потребителя» стартовала акции «Светлый подъезд» с целью восстановления неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных домов.

Активисты партпроекта проверят более 1000 домов в 85 субъектах России. Данная акция продлится до 18 мая. Результаты будут направлены в управляющие компании и региональные органы государственного жилищного надзора. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин.

По результатам выборочной проверки и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а также не используются энергосберегающие лампы. Для того, чтобы жильцы МКД знали, куда можно обращаться в случае отсутствия освещения в подъездах, активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» разработали памятку «Светлый подъезд».

Жильцам многоквартирных домов предлагается размещать в своих аккаунтах в соцсетях фотографии своих подъездов. Если все в порядке с освещением, размещайте их с хэштегами #СветлыйПодъезд #Башкортостан .