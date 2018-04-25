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В Башкирии пройдет акция «Светлый подъезд»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдет акция «Светлый подъезд» Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии пройдет акция «Светлый подъезд» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 В Башкирии в рамках реализации партпроекта «Школа грамотного потребителя» стартовала акции «Светлый подъезд» с целью восстановления неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных домов. 

Активисты партпроекта проверят более 1000 домов в 85 субъектах России. Данная акция продлится до 18 мая. Результаты будут направлены в управляющие компании и региональные органы государственного жилищного надзора. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин. 

По результатам выборочной проверки и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а также не используются энергосберегающие лампы. Для того, чтобы жильцы МКД знали, куда можно обращаться в случае отсутствия освещения в подъездах, активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» разработали памятку «Светлый подъезд».

Жильцам многоквартирных домов предлагается размещать в своих аккаунтах в соцсетях фотографии своих подъездов. Если все в порядке с освещением, размещайте их с хэштегами #СветлыйПодъезд #Башкортостан.

Если есть претензии к управляющей организации – неисправные лампы заменяют несвоевременно, лестничные пролеты и площадки темны – с хэштегами #ТемныйПодъезд #Башкортостан. 

Теги: акции, Светлый подъезд
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