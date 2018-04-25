Сомневаетесь, прививать ли ребенка? В Башкирии Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам иммунопрофилактики Фото: uv-kurier.ru Сомневаетесь, прививать ли ребенка? В Башкирии Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам иммунопрофилактики Фото: uv-kurier.ru

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сомневаетесь, прививать ли ребенка? Не знаете, какие профилактические прививки нужно делать по национальному календарю прививок при выезде в зарубежные страны? Какие инфекционные заболевания поджидают вас на отдыхе за границей? На эти другие вопросы, касающиеся иммунопрофилактики инфекционных болезней, ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Башкортостану.

С 16 по 30 апреля с 10.00 до 16.00 ведомство проводит «горячую линию» по телефону: 8-800-700-90-30.

Специалисты отвечают на вопросы жителей Башкирии о преимуществах иммунизации против инфекционных заболеваний, рисках и последствиях заражения инфекциями, мерах личной и общественной профилактики этих болезней, пояснили в пресс-службе регионального Управления.

Как информировало агентство «Башинформ», ﻿в Башкортостане с 22 по 29 апреля в 13-й раз пройдет Европейская неделя иммунизации, слоган которой – «Вакцины работают». Цель ежегодной кампании — увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и поднятия осведомленности о значимости иммунизации в частности среди уязвимых групп населения.