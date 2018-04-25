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25 апреля Среда

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В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Башкирии завершились поиски пропавшей 1 апреля Екатерины Зайнетдиновой Фото: группа поиска «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полиция и волонтеры разыскивали пропавшую без вести Екатерину Зайнетдинову, 1987 года рождения. Как сообщалось ранее, женщина проживает в городе Туймазы. Она ушла из дома 1 апреля и пропала.

Сегодня ночью, 25 апреля, в группе поиска «Лиза Алерт. Башкортостан» появилась информация, что поиски официально прекращены, так как разыскиваемую нашли. Женщина жива. 

  

Теги: поиск пропавших
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