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В Башкирии страдающая онкозаболеванием пенсионерка осталась без бесплатного дорогостоящего лекарства

ОБЩЕСТВО

В Башкирии страдающая онкозаболеванием пенсионерка осталась без бесплатного дорогостоящего лекарства Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии страдающая онкозаболеванием пенсионерка осталась без бесплатного дорогостоящего лекарства Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура города Салават защитила права пенсионерки на бесплатное получение лекарств. По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, медики диагностировали у 76-летней женщины онкологическое заболевание. Пенсионерке был назначен комплекс жизненно необходимых медикаментов, которые следует принимать на постоянной основе. Среди них – дорогостоящий противоопухолевый препарат, стоимость которого составляет около 30 тысяч рублей за упаковку.

«Врачи поликлиники не организовали бесперебойное бесплатное обеспечение пациентки лекарством. В нарушение законодательства, они несвоевременно подали необходимые заявки в региональный Минздрав и впоследствии отказали ей в выписке рецептов, – проинформировали в прокуратуре РБ. – В итоге, в прошлом году вместо ежемесячного предоставления лекарства, заявительница получила его лишь дважды, а в текущем году вовсе осталась без препарата».

Прокурор города обратился в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал компанию «Медсервис» и Минздрав РБ организовать лекарственное обеспечение заявительницы в необходимом объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

  

Теги: прокуратура, медицина, лекарства
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