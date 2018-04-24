«Борьбу с бедностью надо начинать с поддержки семей с детьми» — Сергей Рыбальченко с форума «Сообщество» Фото: Общественная палата РФ «Борьбу с бедностью надо начинать с поддержки семей с детьми» — Сергей Рыбальченко с форума «Сообщество» Фото: Общественная палата РФ

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Если мы говорим о сокращении бедности, то мы фактически должны говорить о сокращении бедности семей с детьми», — заявил член Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко, открывая на форуме «Сообщество» в Уфе секцию «Благополучие и достаток российской семьи: детский фактор».

«711 миллиардов рублей — такой у нас сегодня дефицит денежных доходов бедных граждан, 78 процентов из которых — это семьи с детьми», — отметил он и напомнил, что Президент РФ Владимир Путин обозначил демографический рост и снижение бедности семей с детьми задачами национального масштаба. В начале 2018 года был запущен ряд мер по поддержке семьи и материнства.

«Но принятые меры в основном направлены на улучшение положения детей в возрасте до полутора лет, в то время как в возрасте от полутора до трех лет поддержка семей практически не изменилась», — отметил член ОП РФ, добавив, что после 2014 года доля бедных среди семей с детьми до трех лет увеличилась в 1,5 раза. Накануне в Уфе общественник познакомился с некоммерческим проектом, помогающим матерям с детьми от полутора до трех лет - центром «Ярдам», где недавно открылась комната кратковременного пребывания для детей.

Территориальная зона бедности, по словам Рыбальченко, это сельская местность и города с численностью населения до 50 тысяч человек. Он назвал основные направления преодоления бедности, среди них — повышение уровня занятости и заработной платы родителей; введение значимого пособия на ребенка, в первую очередь на детей в многодетных семьях; развитие вариативной системы услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет с льготными условиями для нуждающихся семей; развитие системы социального сопровождения семей по преодолению трудной жизненной ситуации с участием НКО; переход в социальной политике от бюджета выживания к бюджету развития.

При этом особо была подчеркнута роль НКО в преодолении бедности.

«Как построена система социального партнерства в странах, где развита система межсекторного партнерства и социальной солидарности? Человек, у которого возникли трудности, прежде всего рассчитывает на свою семью. И нужно помогать семье, потому что семья помогает своим членам выйти из трудного состояния. Если ресурсов семьи недостаточно, включается поддержка со стороны некоммерческих организаций. Если не хватает и этого, то уже тогда включается государство», — рассказал общественник.

«У нас же в России, ступени, которые помогали бы человеку держаться и улучшать свое положение, отсутствуют, и он сразу обращается к государству. Поэтому нам нужно развивать именно такую, ступенчатую систему», — сказал в заключении Сергей Рыбальченко, добавив, что пришло время переходить от патернализма к политике социальной солидарности и партнерства, сообщает пресс-служба ОП РФ.