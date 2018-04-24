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24 апреля Вторник

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В Национальный день донора уфимец в 190-й раз сдал кровь

ОБЩЕСТВО

В Национальный день донора уфимец в 190-й раз сдал кровь Фото: пресс-служба Росгвардии

В Национальный день донора уфимец в 190-й раз сдал кровь Фото: пресс-служба Росгвардии

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 20 апреля в России отмечался День донора. На призыв медицинских работников сдать кровь отозвались сотрудники вневедомственной охраны и территориального управления Росгвардии по Республике Башкортостан. Республиканскую станцию переливания крови в Уфе в рамках акции посетили более 30 росгвардейцев, которые пополнили банк крови почти на 15 литров, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди решивших поделиться кровью с нуждающимися были те, кто впервые решил стать донором, а также те, кто давно знаком медперсоналу. Один из доноров со стажем — ветеран Росгвардии, прапорщик полиции в отставке Константин Муфазалов. Получивший звание Почетного донора еще в 2007 году 45-летний мужчина в этот день сдал кровь в свой юбилейный 190 раз. Ожидая своей очереди в коридоре медучреждения, ветеран делился воспоминаниями о первом опыте донорства. 

«Тогда я был еще стажером, только устроился на службу во вневедомственную охрану. Однажды ночью, патрулируя в составе группы задержания, мы получили информацию о том, что срочно нужна кровь для роженицы. В это время суток на улицах обычно оставались только экипажи УВО. Все парни здоровые, крепкие, регулярно проходим медосмотры. Прямо с маршрута отправились в больницу», — рассказал Константин Муфазалов. 

Как отмечают сами сотрудники службы крови, они рады видеть в рядах добровольцев правоохранителей. Хорошее здоровье и физическая форма в сочетании с желанием помогать людям делают их отличными донорами. А росгвардейцы искренне верят, что их небольшой вклад в общее дело, возможно, спасет чью-то жизнь.

Теги: донорство, Росгвардия
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