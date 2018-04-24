Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 75.79 ↓

24 апреля Вторник

Уфа   °

В расселении из аварийного жилья Башкирия может быть примером для многих субъектов России - Общественная палата РФ

ОБЩЕСТВО

В расселении из аварийного жилья Башкирия может быть примером для многих субъектов России - Общественная палата РФ Фото: Олег Яровиков

В расселении из аварийного жилья Башкирия может быть примером для многих субъектов России - Общественная палата РФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках форума «Сообщество», который проходит в эти минуты в Уфе, члены Общественной палаты России проверили состояние жилищно-коммунальной сферы региона, посетили объекты строительства.

Теме переселения из ветхого и аварийного жилья было уделено пристальное внимание.  По оценке председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора, в решении этого вопроса Республика Башкортостан может быть примером для многих субъектов России.

  «На прошлом форуме «Сообщество» я справедливо раскритиковал положение дел в Астраханской области.  Посетив котельные, тепловые пункты, очистные сооружения, жилые дома в вашей республике, заявляю, что здесь делается очень многое. Конечно, как и везде здесь есть вопросы, которые нужно решать, но я уверен, регион с ними справится. Прогресс Башкирии огромный. У руководителя есть правильная оценка и правильный подход.  Сегодня Башкирия переселяет людей нормально, а, например, соседний Татарстан — субъект, плохо переселяющий людей из аварийного жилья. Общественная палата получает оттуда тысячи жалоб. За трехкомнатные квартиры, признанные аварийными, дают 47 тысяч рублей», — отметил он.  

«Когда мы говорим о социальном неравенстве, справедливо ли это, когда  в Москве идет реновация жилья, сносят пятиэтажные дома для строительства высоток, а  другие люди живут без элементарных условий с проваленными полами, крышами, с отсутствием канализации, горячего водоснабжения», — добавил Игорь Шпектор.

Член Общественной палаты России высказался и в поддержку шихана Тратау, недопустимости его промышленной переработки, о важности сохранения этого священного места для жителей республики. 

Теги: Общественная палата РФ, форум Сообщество
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов
В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривши
Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличат на 13–15%
Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на
В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю
В Башкортостане на видео попала настоящая песчаная буря. Такое явление, по мнению автолюбителей, запечатлели на камеру мобильного телефона путники 22 ап
Минтруда Башкирии напоминает о графике выходных на майские праздники
Минтруда Башкортостана напоминает о графике выходных дней на майские праздники. В этом году мы работаем в субботу, 28 апреля, и отдыхаем последующие чет
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть