В расселении из аварийного жилья Башкирия может быть примером для многих субъектов России - Общественная палата РФ Фото: Олег Яровиков В расселении из аварийного жилья Башкирия может быть примером для многих субъектов России - Общественная палата РФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рамках форума «Сообщество», который проходит в эти минуты в Уфе, члены Общественной палаты России проверили состояние жилищно-коммунальной сферы региона, посетили объекты строительства.

Теме переселения из ветхого и аварийного жилья было уделено пристальное внимание. По оценке председателя Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора, в решении этого вопроса Республика Башкортостан может быть примером для многих субъектов России.

«На прошлом форуме «Сообщество» я справедливо раскритиковал положение дел в Астраханской области. Посетив котельные, тепловые пункты, очистные сооружения, жилые дома в вашей республике, заявляю, что здесь делается очень многое. Конечно, как и везде здесь есть вопросы, которые нужно решать, но я уверен, регион с ними справится. Прогресс Башкирии огромный. У руководителя есть правильная оценка и правильный подход. Сегодня Башкирия переселяет людей нормально, а, например, соседний Татарстан — субъект, плохо переселяющий людей из аварийного жилья. Общественная палата получает оттуда тысячи жалоб. За трехкомнатные квартиры, признанные аварийными, дают 47 тысяч рублей», — отметил он.

«Когда мы говорим о социальном неравенстве, справедливо ли это, когда в Москве идет реновация жилья, сносят пятиэтажные дома для строительства высоток, а другие люди живут без элементарных условий с проваленными полами, крышами, с отсутствием канализации, горячего водоснабжения», — добавил Игорь Шпектор.

Член Общественной палаты России высказался и в поддержку шихана Тратау, недопустимости его промышленной переработки, о важности сохранения этого священного места для жителей республики.