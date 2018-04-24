В Башкирии на дорогах ожидается гололедица
В Башкирии на дорогах ожидается гололедица Фото: Ксения Калинина
В Башкирии на дорогах ожидается гололедица Фото: Ксения Калинина
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Об ухудшении видимости до 500-1000 метров и гололедице предупреждает жителей Башкирии региональное МЧС. В среду, 25 апреля, возможны небольшие осадки – дождь со снегом. Ветер ожидается западный 5-10 м/с.
«Температура воздуха ночью 0, -5°, днем +4, +9», — сообщили синоптики.
В Уфе ночью столбики термометров опустятся до -1, днем потеплеет до +7 градусов. Осадки маловероятны.