Из Уфы на майские праздники запустят дополнительные поезда в Москву, Самару, Санкт-Петербург и Ульяновск Фото: Олег Яровиков Из Уфы на майские праздники запустят дополнительные поезда в Москву, Самару, Санкт-Петербург и Ульяновск Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Куйбышевский филиал «Федеральной пассажирской компании» на майские праздники назначил восемь дополнительных поездов дальнего следования. Причина — увеличение спроса на популярные маршруты. Этот период продлится с 28 апреля по 12 мая.

«С учетом пожеланий пассажиров в составы поездов включены купейные и плацкартные вагоны. Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров», — сообщили в пресс-службе Башкирского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Дополнительные поезда:

№275 Уфа — Санкт Петербург Вит. Отправление 26 апреля, 4, 6 и 8 мая в 18.39, прибытие — 28 апреля, 6, и 10 мая в 10.34.

№276 Санкт Петербург Вит. — Самара. Отправление 8 мая в 13.35, прибытие — 9 мая в 20.00.

№237 Уфа — Самара — Москва. Отправление 27 апреля в 08.50, прибытие — 28 апреля в 11.42.

№238 Москва — Самара — Уфа. Отправление 28 апреля в 20.32, прибытие — 29 апреля в 22.37.

№573 Уфа — Ульяновск — Москва. Отправление 27 апреля и 6 мая в 11.05, прибытие — 28 апреля и 7 мая в 17.26.

№574 Москва — Ульяновск — Уфа. Отправление 29 апреля и 8 мая в 00.40, прибытие — 30 апреля и 9 мая в 06.50.

№276 Санкт Петербург Вит. — Уфа. Отправление 28 апреля, 6 и 10 мая в 13.35, прибытие — 30 апреля, 8 и 12 мая в 06.38.