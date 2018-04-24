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Опыт Башкирии по созданию службы социальных нянь необходимо тиражировать - эксперт Общественной палаты

ПОЛИТИКА

Опыт Башкирии по созданию службы социальных нянь необходимо тиражировать - эксперт Общественной палаты Фото: сайт Общественной палаты России

Опыт Башкирии по созданию службы социальных нянь необходимо тиражировать - эксперт Общественной палаты Фото: сайт Общественной палаты России

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Малообеспеченные и многодетные мамы, а также мамы-одиночки могут на четыре часа в день оставить своего малыша в игровой комнате под присмотром социальной няни. В этом убедились члены Общественной палаты России в рамках форума «Сообщество». Эксперты оценили службу социальных нянь в Уфе, пообщались с теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто ее оказывает, познакомились с проблемами региона и с тем, как они решаются, сообщили в Общественной палате России.

Комната кратковременного пребывания для детей от полутора до трех лет, открытая уфимским центром «Ярдам», стала первой остановкой в поездке по социальным объектам члена Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко.

Комната работает в две смены. Сейчас ее услугами пользуются 23 семьи, и количество желающих только увеличивается, говорит Елена Яковлева, директор центра «Ярдам».

«Когда ребенку исполняется полтора года, выплаты пособий мамам прекращаются, а места в детском саду предоставляют лишь с трех лет. Наша комната дает мамам в этот период возможность дополнительного заработка, позволяет повысить благосостояние семьи», — объясняет она.

Сергей Рыбальченко считает, что опыт центра «Ярдам» в помощи малообеспеченным мамам стоит копировать и тиражировать в других регионах, и предлагает прислушаться к откликам родителей.

«Главную оценку дали родители: они считают, что это необходимо, помогает им в жизни, помогает им решить текущие проблемы. Но они говорят, что если бы это были ясли полного дня, то они были бы так же востребованы. Мамы смогли бы выйти на работу. Вот это был бы уже не только социально эффективный, но и экономически эффективный механизм», — сказал Сергей Рыбальченко.

В настоящий момент проект существует за счет президентского гранта. Общественник считает, что уже сейчас надо продумывать шаги, которые позволят комнате кратковременного пребывания для детей не зависеть от получения очередного гранта. Он предложил обосновать экономический эффект от проекта перед местным правительством, чтобы заручиться его поддержкой.

Форум «Сообщество» открылся сегодня в Уфе. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палаты России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.  

Теги: социальные няни, форум «Сообщество»
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