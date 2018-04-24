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24 апреля Вторник

Уфа   °

В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске

ОБЩЕСТВО

В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе спасатели оказали помощь подростку, застрявшему двумя пальцами в автомобильном диске. Маленькое ЧП произошло во дворах микрорайона Зеленая роща. Отец 11-летнего мальчика позвонил на номер 112. Спасатели расслабили крепления диска и освободили руку. Вызванные ими медики скорой помощи обработали ссадины и порезы на пальцах ребенка и рекомендовали на всякий случай посетить травмпункт, чтобы исключить переломы, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Теги: спасатели
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