В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске
В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске Фото: Управление гражданской защиты Уфы
В Уфе любопытный подросток застрял пальцами в автомобильном диске Фото: Управление гражданской защиты Уфы
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе спасатели оказали помощь подростку, застрявшему двумя пальцами в автомобильном диске. Маленькое ЧП произошло во дворах микрорайона Зеленая роща. Отец 11-летнего мальчика позвонил на номер 112. Спасатели расслабили крепления диска и освободили руку. Вызванные ими медики скорой помощи обработали ссадины и порезы на пальцах ребенка и рекомендовали на всякий случай посетить травмпункт, чтобы исключить переломы, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.