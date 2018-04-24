В Уфе обсудили проблемы льготного лекарственного обеспечения граждан Фото: пресс-служба РО ВПП партии «Единая Россия»



В Уфе обсудили проблемы льготного лекарственного обеспечения граждан Фото: пресс-служба РО ВПП партии «Единая Россия»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся брифинг на тему «Лекарственное обеспечения льготной категории граждан в РБ: проблемы и пути решения». Для участия в обсуждении были приглашены первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, главврач Республиканской детской клинической больницы, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» по РБ Рустэм Ахметшин, начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по РБ Рустам Мухамедзянов, а также представители СМИ.

«К нам в общественную приемную часто обращаются с вопросами по льготному лекарственному обеспечению. Вопрос важный и требующий незамедлительных действий. Я надеюсь, что сегодня мы сможем ответить на многие из этих вопросов и попытаемся найти пути решения проблемы», — отметил, открывая брифинг, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Раиль Асадуллин.

На сегодняшний день проблема обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарственными средствами в республике стоит остро, признал замминистра здравоохранения Рафаэль Яппаров. Он также добавил, что об этом во время прямой линии говорил и глава республики Рустэм Хамитов.

«Определенные сложности с лекарственным обеспечением связаны с тем, что мы вовремя не смогли сработать по механизму изменения 44-го Федерального закона (ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Соответственно, основная сумма федеральных средств была направлена к нам только в начале февраля текущего года. Сейчас работа выправляется», — заверил замминистра, отметив, что работа в данном направлении проводится в ежедневном режиме.

«Мы не отрицаем, что проблема острая и решать ее нужно оперативно. Каждый день в 7.30 утра наша работа начинается с обсуждения вопроса лекарственного обеспечения. Это на самом деле так. Практически по каждому препарату, по каждому направлению у нас сформирована дорожная карта. Мы представляем, когда был объявлен аукцион, когда заключены контракты, мы точно знаем дату, когда будут поставлены препараты. Исходя из этого озвучиваем вам дату, что в июне препараты полностью будут доступны», — заявил представитель регионального Минздрава.

Кроме того, по словам Рафаэля Яппарова, ведется постоянный мониторинг работы казенного учреждения здравоохранения, которое обеспечивает закупки препаратов. «Для того чтобы не возникали сложности в моменте до объявления торгов, до формирования технических заданий еженедельно Минздрав проводит совещания с Министерством экономического развития республики, — сказал он. — Я хотел бы в данном случае поблагодарить Минэкономразвития за достаточно оперативную работу в этом направлении. Там тоже понимают, что эта работа необходима и крайне важна для наших пациентов».

Накал в вопросах льготного лекарственного обеспечения в большей степени связан с проблемами организационного характера, отметил со своей стороны начальник территориального органа Росздравнадзора по РБ Рустам Мухамедзянов. «Но это не значит, что мы зацикливаемся на этих вопросах, все эти проблемы решаемы и решаются», — добавил представитель Росдравнадзора.

Сегодня в республике льготное лекарственное обеспечение осуществляется по трем основным направлениям. Первое — это обеспечение больных дорогостоящими лекарственными препаратами по семи нозологиям. Второе — лечение определенных категорий граждан, имеющих право на государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. И третье — обеспечение отдельных групп граждан по категориям заболеваний, в том числе больных с редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, за счет средств регионального бюджета.

По данным Рафаэля Яппарова, в перечень заболеваний по первому из направлений определены 69 тем. Таких пациентов в Башкирии больше четырех тысяч. Для них поставляются уже приобретенные Минздравом России лекарственные препараты. В прошлом году стоимость препаратов, приобретенных для таких категорий граждан, составила порядка 1 млрд 200 млн рублей. По данному направлению вопросы решены, лекарства поставляются в плановом порядке. Следующее направление — это препараты, которые поставляются гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Это направление стало реализовываться с принятием Федерального закона №178 (закон о монетизации). В соответствии с ним определены категории граждан, которые могут получать лекарственное обеспечение за счет федерального бюджета. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, блокадники, члены семьи погибших, инвалиды и дети инвалиды. Данная группа пациентов в республике на сегодняшний день составляет 78 тысяч 393 человека. На их льготное лекарственное обеспечение в 2018 году предусмотрено порядка 924 млн рублей. Третье направление — региональное лекарственное обеспечение. В него входят те же самые группы населения, что и во втором направлении, а также отдельные граждане, страдающие по отдельным категориям заболеваний. Сюда же входят лица с редкими орфанными заболеваниями. На эти цели республиканским бюджетом на 2018-2019 годы предусмотрено 1 млрд 400 тысяч рублей. Количество региональных льготников — 377 тысяч человек. Как рассказал на брифинге Рафаэль Яппаров, по данному направлению необходимы дополнительные средства, так как большая часть выделяемых средств уходит на лечение пациентов с орфанными заболеваниями. «Но это не снимает с нас ответственности. Мы прекрасно понимаем ту ответственность, которая лежит на нас по обеспечению лекарственными препаратами, и, конечно, постараемся все свои обещания выполнить», — заявил замминистра.