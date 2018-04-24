26 и 28 апреля жители двух районов Уфы останутся без холодной воды Фото: Олег Яровиков 26 и 28 апреля жители двух районов Уфы останутся без холодной воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» для проведения ремонтных работ 26 и 28 апреля временно отключит холодную воду в двух районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 26 апреля в Кировском районе с 10 до 20 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 165, 175, 175а, 175б, 186, 186г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а;

ул. Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51.

ул. Чапаева, 28, 28а, 30, 41;

ул. Красноярская, 54, 56, 58;

ул. Айская, 3, 3б, 5, 5б, 17, 19, 19д, 21, 21а;

ул. Мичурина, 23а, 23б, 24, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 37;

28 апреля в Советском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на бульваре Ибрагимова, 32.