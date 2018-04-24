УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Нельзя дискриминировать тех пенсионеров, которые работают, пытаются заработать себе дополнительные деньги и их пенсии не индексируются. Об этом заявил на открывшемся в Уфе форуме «Сообщество» секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Создание условий для активного долголетия россиян и исключение возрастной дискриминации в трудовых отношениях обсуждают на форуме в Конгресс-холле.

«В свое время обсуждалась идея им (работающим пенсионерам) вообще пенсии не платить. Это просто возмутительно, они заработали свою пенсию», — сказал Валерий Фадеев. — Мне кажется, что мы должны настаивать на том, чтобы пенсия работающих пенсионеров индексировалась».

Форум «Сообщество» открылся сегодня в Уфе. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Целью форумов Общественной палатой России является выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.