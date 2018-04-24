В Уфе река Белая на 4,5 метра ниже уровня выхода на пойму Фото: Олег Яровиков В Уфе река Белая на 4,5 метра ниже уровня выхода на пойму Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе река Белая сегодня на 4,6 метра ниже уровня выхода на пойму, а река Уфа — на 6,4 метра. Дема, на которой нет водохранилищ, ниже уровня выхода из берегов только на полметра.

На данный момент пиковое значение Белой – 3,49 м, зафиксировано 13 апреля во время ледохода. К утру 24 апреля замер гидропоста возле Монумента Дружбы показал 2,03 м. Год назад уровень Белой в этом месте составлял 5,78 м, а пика она достигла 4 мая —7,15 м. (выход на пойму — при 6,6 м).

Апрельский «пик» реки Уфы у микрорайона Шакша — 2,68 м 17 апреля. Сегодня высота ее воды — 1,82 м, год назад было 4,98 м. Максимальный подъем Уфимки в 2017 году зафиксирован на уровне 6,71 м (выход на пойму — 8,3 м).

Река Дема сегодня — 4,74 м, год назад — 4,57, «пик» в 2017 — 5,62 м 3 мая (выход на пойму при 5,2 м).