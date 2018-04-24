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24 апреля Вторник

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В Башкирии открывается движение автобусов по «дачным» маршрутам

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 29 апреля в Башкирии открывается движение автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения к садоводческим товариществам, сообщает Госкомтранс республики.

Осуществлением пассажирских перевозок традиционно занимается ГУП «Башавтотранс».

Наиболее обширная маршрутная садовая сеть расположена в пригороде  Стерлитамака, состоящая из 15 маршрутов. Не такой развернутой, но не менее значимой является маршрутная садовая сеть Нефтекамска — три  маршрута, Салавата — один маршрут.

Самым протяженным садовым маршрутом является маршрут пригородного сообщения №139 «Уфа — Тикеево» — 65,5 км от начального до конечного пункта.

Самым коротким является маршрут городского сообщения №65 «Салават — сады Аллагуват» — 7,4 км.

На данных маршрутах также действует единый социальный проездной билет — транспортное приложение, позволяющее льготным категориям граждан оплачивать проезд в городском транспорте по льготному тарифу. 

Ознакомиться с полным графиком движения сезонных маршрутов в Башкирии можно здесь

Теги: автобусы, пассажирские перевозки
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