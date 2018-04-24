В Уфе вынесли приговор автоинспектору, сбежавшему с места получения взятки Фото: ИА «Башинформ» В Уфе вынесли приговор автоинспектору, сбежавшему с места получения взятки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе вынесли приговор 34-летнему бывшему автоинспектору, обвинявшемуся в мелком взяточничестве и других нарушениях УК РФ. В ноябре 2017 года он получил две тысячи рублей от водителя Geely, которого ранее остановил за выезд на встречную полосу при развороте и предложил за вознаграждение не составлять протокол.

Передачу денег фиксировали сотрудники МВД. Заметив их, автоинспектор убежал. В соседнем дворе он, угрожая своим табельным оружием, остановил машину и сел в нее, намереваясь оторваться от преследования. Однако водитель, затормозив на перекрестке, выскочил из автомобиля. Автоинспектор был задержан. Вследствие этого инцидента ему предъявили также обвинение в угоне с применением оружия и превышении должностных полномочий.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года. «В связи с мягкостью назначенного наказания прокурор намерен обжаловать приговор», — сообщили в прокуратуре Уфы.