Восстановленный в Башкирии штурмовик Ил-2 войдет в коллекцию исторических самолетов «Крылатая память Победы» Фото: РГО в РБ





Восстановленный в Башкирии штурмовик Ил-2 войдет в коллекцию исторических самолетов «Крылатая память Победы» Фото: РГО в РБ

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Военно-патриотическое воспитание молодежи». В конференции приняли участие военный инспектор Центрального военного округа генерал-майор Владимир Трофимов, доцент УВЦ Уральского Федерального университета (г. Екатеринбург) подполковник Дмитрий Шуняков, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Эдуард Саитбаталов, заместитель военного комиссара РБ полковник Рамиль Багаутдинов.

Выступающие отметили, что в сегодняшней крайне напряженной международной обстановке необходимо как никогда консолидировать здоровые силы общества по созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи. По мнению участников конференции, готовить молодежь страны следует со школьной скамьи и прививать ей любовь к своей земле, к ее героям на примере многочисленных героических подвигов наших отцов и дедов, утверждать в сознании и чувствах молодежи патриотические ценности, уважение к культурному и историческому прошлому России. Всё это должно быть направлено на то, чтобы молодежь могла свято выполнять свой долг и всегда быть готовой к защите Родины.

Среди участников конференции был и представитель Башкирского отделения Русского географического общества, действительный член РГО, председатель военно-патриотической комиссии Рифгат Денисламов.

Он выступил с докладом на тему «Военно-патриотическая работа, проводимая Башкирским отделением РГО». Собравшиеся проявили большой интерес к различным проектам РГО, наиболее приоритетным из которых является восстановление легендарного самолета-штурмовика Ил-2 с бортовым номером 24, на котором летал наш земляк, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев.

«Восстановленный самолет-штурмовик Ил-2 войдет в коллекцию исторических самолетов «Крылатая память Победы», станет коллективным памятником всем героям-летчикам Великой Отечественной войны, летавшим на самолетах-штурмовиках. Знакомство с самолетом и его ролью в победе над фашизмом окажется для современных подростков и молодежи убедительным примером мужества, героизма, патриотизма военных летчиков и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — рассказал Рифгат Денисламов.

Кроме того, по словам председателя военно-патриотической комиссии РГО в РБ, планируется установление памятного знака на месте катастрофы французского самолета «Девуатин» Д-33. Цель проекта — увековечение памяти отважных французских летчиков, погибших в авиакатастрофе 12 сентября 1931 года вблизи деревни Старый Буртюк Краснокамского района Башкортостана. Трагедия произошла при попытке установления мирового рекорда по дальности, во время беспосадочного перелета по маршруту Париж-Токио. Летчик-испытатель Марсель Доре отвел самолет от деревни и успел выпрыгнуть на парашюте, а летчик Жозеф Ле Бри и механик Рене Месмин, к сожалению, погибли при падении самолета. Эта скорбная весть быстро облетела весь мир. Погибшие авиаторы стали национальными героями Франции.

Через 86 лет, осенью 2017 года поисковая экспедиция Башкирского отделения РГО и Башкирского отделения Российского поискового движения обнаружила на месте авиакатастрофы фрагменты и детали двигателя самолета «Девуатин» Д-33. 12 сентября 2018 года на этом месте планируется установление памятной стелы, что послужит укреплению российско-французских отношений, считают в региональном отделении РГО.