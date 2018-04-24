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24 апреля Вторник

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Башкирия в федеральных СМИ: что такое «ныряющий» циклон и почему он может оставить без лета, уфимские хоккеистки показали всё

ОБЩЕСТВО

Башкирия в федеральных СМИ: что такое «ныряющий» циклон и почему он может оставить без лета, уфимские хоккеистки показали всё Фото: mks-online

Башкирия в федеральных СМИ: что такое «ныряющий» циклон и почему он может оставить без лета, уфимские хоккеистки показали всё Фото: mks-online

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В финальной серии хоккеистки «Агидели» показали всё, чего от них добивались, считает тренер. Обыграв подмосковный «Торнадо», уфимский клуб стал первым победителем ЖХЛ, который определился по итогам плей-офф.

Когда есть коллектив и хорошая работа. Главный тренер женского хоккейного клуба «Агидель» (Уфа) Денис Афиногенов после победы в финальной серии Кубка Женской хоккейной лиги заявил, что его команда показала все, чего от нее добивался тренерский штаб. Об этом сообщает портал «Р-Спорт﻿». 23 апреля «Агидель» стала обладателем Кубка ЖХЛ, обыграв в финальной серии до трех побед подмосковный «Торнадо» со счетом 3-0. Отмечается, что уфимский клуб стал первым победителем ЖХЛ, который определился по итогам плей-офф. Ранее кубок выигрывал победитель регулярного чемпионата ЖХЛ.

«Команда показала всё, что мы от нее добивались. Подготовка в этом сезоне была тяжелее, много работы над физикой, много спарринг-игр с хорошим соперником. Всегда, когда есть коллектив и хорошая работа, это приносит результат», — сказал Афиногенов.

В Башкортостане будут выпускать медицинский вертолет, пишет «Российская газета﻿﻿». Медицинская версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т получила одобрение Росавиации. Сообщается, что вертолет имеет два варианта исполнения — медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Первый оснащается носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами, набором медоборудования. Медико-реанимационный Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медиков для оказания помощи во время полета. Новую машину будет производить Кумертауское авиационное производственное предприятие, добавили в газете.

Зима весной продолжается. Сугробы и оборванные провода: полтора десятка регионов в центре и на северо-западе страны устраняют последствия мощного урагана, передают «Вести.Ру﻿». Ветер штормовой силы оставил без электричества сотни населенных пунктов. Повреждены дома, повалены деревья, а на Урале и северо-востоке выпал снег. В Кирове за сутки выпала полумесячная норма осадков. Последствия разгула стихии устраняют от Башкирии и до Ленинградской области, говорится в сообщении. В Смоленской области под натиском сильного ветра не устоял башенный кран. В Тульской и Тверской областях перебои с энергоснабжением. На севере Свердловской области также без света — из-за налипания мокрого снега на провода, а на улицах — сугробы, высотой до 20 сантиметров. Как прогнозирует новостной портал, «снег еще будет идти на протяжении суток, так что зима весной продолжается».

«Вести.Экономика﻿» продолжают тему: «Сильный ветер до 25 м в секунду оборвал линии электропередачи в Башкирии, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Липецкой, Рязанской, Псковской, Брянской, Орловской, Новгородской, Ленинградской областях и в Москве». 

Что происходит с погодой в России, пытаются разобраться и на РЕН ТВ﻿. «Почти тропические ливни, полутораметровые сугробы и настоящие штормы — явления, не очень характерные для этого времени года, — сейчас накрыли Центральную Россию. Все это принес "ныряющий" циклон, который так называется из-за своей траектории. Он пришел с Баренцева моря и устремился вниз, нанеся основной удар по Москве и столичному региону в виде урагана. Затем циклон вновь направился вверх — зацепил Киров. Туда он принес столько снега, что жителям приходится откапывать машины. Сейчас циклон опять набирает силу уже в Башкирии. В Уфе снесло несколько крыш. Ветер разогнался до рекордных 25 м в секунду», — говорится в сюжете. «Ныряющий» циклон сносит все на своем пути и, видимо, решил оставить россиян без весны и лета, предположили на телеканале. 

Ранее на РЕН ТВ﻿ сообщили, что в Башкирию «пришел тот самый ураган, который на этих выходных в Москве и Подмосковье унес жизни двух человек».

Каких писателей предпочитают. Как информирует РИА Новости﻿, россияне по-прежнему любят проводить время за книгой и больше всего любят классических авторов — Пушкина, Есенина, Булгакова и Достоевского. При этом самой читающей оказалась Москва, на третьем месте — Башкирия. 

«В преддверии Всемирного дня книг (23 апреля) компания Avito провела всероссийский онлайн-опрос по базе пользователей площадки. В исследовании приняло участие 4,2 тысячи человек. По данным исследования, 40% россиян каждый день проводят время за книгой. Большинство респондентов предпочитает отечественную литературу — 29%, зарубежную — 20%. Среди поэтов были выявлены абсолютные народные любимцы: четверть опрошенных выбрала Пушкина, а 21% — Есенина. На третьем месте с огромным отрывом от лидеров оказался Лермонтов (6%). Среди писателей лидируют Булгаков (6%), Достоевский (5%), Стивен Кинг и Лев Толстой (по 4%), добавляется в сообщении. Самыми читающими россиянами стали юноши моложе 18 лет и женщины старше 56 лет (54% опрошенных в каждой из этих категорий), им немного уступают девушки до 18 лет (52%).

«Большинство россиян (28%) читают от двух до пяти книг в год», — отмечается в исследовании. При этом среди регионов больше всех читает Москва: ровно половина опрошенных москвичей проводит время за чтением книг. Второе место занимают Ростовская и Челябинская области — по 48%, на третьем месте — Башкирия (43%), выяснили эксперты.

Смешанное сельское хозяйство. Как информирует издание De Facto﻿, воронежская «Эконива» бизнесмена Штефана Дюрра зарегистрировала в Республике Башкортостан дочернюю компанию «Северная нива Башкирия». «ООО «Северная нива Башкирия» зарегистрировано 18 апреля 2018 года в селе Ермолкино Белебеевского района, — говорится в материале. — Основная деятельность — смешанное сельское хозяйство. Дополнительная — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Предполагается возможное строительство животноводческих комплексов в Башкортостане». Холдинг «Эконива» — крупнейший в России производитель сырого молока — в 2016 году произвел 220 тыс. тонн молока, добавили в издании.

Остаются в больнице. Учительница и две школьницы, раненные при поножовщине в стерлитамакской школе, остаются в больнице, одну из девочек врачи планируют перевести в Уфу, сообщила РИА Новости﻿ бабушка одной из пострадавших учениц. При этом в Минздраве Башкирии и в больнице города Стерлитамака, где получают лечение пострадавшие, не комментируют их состояние.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Пострадали четверо, включая нападавшего, они находились в реанимации. СКР возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. 20 апреля его арестовали на два месяца. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, напомнили в агентстве.

Теги: СМИ, ХК «Агидель», хоккей, ЖХЛ, КумАПП, вертолеты, медицина, погода, ураганы, книги, писатели, ЧП, молоко
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