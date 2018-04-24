В Башкирии названы победители журналистского конкурса по освещению реформы ЖКХ Фото: Ксения Калинина В Башкирии названы победители журналистского конкурса по освещению реформы ЖКХ Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии подвело итоги республиканского конкурса на организацию лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ за 2017 год.

Конкурсная комиссия рассмотрела в общей сложности около 60 материалов, представленных журналистами, редакциями периодических печатных и электронных изданий, телевидения из 15 городов и районов Башкирии.

В номинации «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» победителем признан филиал Издательского дома «Республика Башкортостан» — Янаульский информационный центр за статью «К нам приходит инвестор».

В номинации «Общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства» победила Алия Адгамова, автор видеосюжета «Реализация проекта «Городская среда» из Дюртюлинского района.

Валентина Шарошкина из Сибая, автор статьи «Изменения в законодательстве — изменения в квитанциях», стала лучшей в номинации «Информация для собственника помещения».

В номинации «Энергосбережение и энергоэффективность» победила Эльвира Хасанова из Благоварского района за статью «Чтобы в домах первомайцев было дешевое тепло».

В номинации «Деятельность советов многоквартирных домов» признана лучшей Арина Астафьева, автор статьи «Хозяйки из дома на Парковой умеют почти все», опубликованной в «Вечерней Уфе».

В номинации «Новая система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» победил Наиль Фахреев за статью «Недоремонт однозначно остановлен. Новой системе капремонта жилфонда исполняется 5 лет», опубликованную в нефтекамской газете «Красное знамя».

Каждый победитель будет награжден дипломом республиканского правительства и денежной премией в размере 50 тысяч рублей.