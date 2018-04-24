В столице Башкирии -1°. Идёт снег Фото: ИА «Башинформ» В столице Башкирии -1°. Идёт снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас -1°. Идет небольшой снег. Осадки в виде дождя и снега синоптики прогнозируют и днём. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Днём воздух прогреется до +2,+7°.

Снег продолжится и в среду, 25 апреля. Ожидаются также небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +4,+9°.