Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 75.79 ↓

24 апреля Вторник

Уфа   °

В столице Башкирии -1°. Идёт снег

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -1°. Идёт снег Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии -1°. Идёт снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас -1°.  Идет небольшой снег.  Осадки в виде дождя и снега синоптики прогнозируют и днём. Утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Днём воздух прогреется до +2,+7°.

Снег продолжится и в среду, 25 апреля. Ожидаются также небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +4,+9°.

Теги: погода, снег
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов
В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривши
Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличат на 13–15%
Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на
Минтруда Башкирии напоминает о графике выходных на майские праздники
Минтруда Башкортостана напоминает о графике выходных дней на майские праздники. В этом году мы работаем в субботу, 28 апреля, и отдыхаем последующие чет
В Башкирии похолодает до -8 градусов
В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра в регионе с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть