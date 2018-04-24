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24 апреля Вторник

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40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения

ОБЩЕСТВО

40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения Фото: ИА «Башинформ»

40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Около 40% россиян считают необходимым введение личной ответственности врача и руководителя медучреждения за качество лечения, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Причем 60% россиян считают, что число обращений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии решений о финансировании государственных медицинских учреждений.Опрос был проведен 11 апреля 2018 года по телефону среди одной тысячи россиян старше 18 лет.

 

Теги: зравоохранение
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