40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения
40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения Фото: ИА «Башинформ»
40% жителей России одобрили введение ответственности врачей за качество лечения Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Около 40% россиян считают необходимым введение личной ответственности врача и руководителя медучреждения за качество лечения, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Причем 60% россиян считают, что число обращений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии решений о финансировании государственных медицинских учреждений.Опрос был проведен 11 апреля 2018 года по телефону среди одной тысячи россиян старше 18 лет.