УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновленном составе заседание Совета руководителей фракций партии, руководителем которого был избран глава думской фракции Сергей Неверов, а ответственным секретарем — глава организационного управления Максим Жаворонков. От Башкирии в нем принял участие руководитель депутатской фракции «Единой России» в Госсобрании республики Ирек Нигматуллин, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В ходе мероприятия обсуждались механизмы координации работы партийных фракций в Государственной Думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров. Также были приняты изменения в положение о Совете, согласно которым в его президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание, сообщил, что Совет доведет лучшие инициативы по реализации Послания Президента РФ с мест до федерального уровня.

«Именно фракционный механизм позволяет нам участвовать в реализации Послания Президента, и здесь трудно переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации законодателей. Выявлять лучшие практики, оперативно доводить лучшие инициативы по реализации Послания с мест до федерального уровня, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом. Названные направления свяжут Совет фракций с повесткой жизни страны, сделают эту партийную структуру конкурентной, понятной и полезной для «Единой России», – заявил Турчак.

Сергей Неверов в свою очередь сообщил, что «Единая Россия» соберет глав своих фракций на форум во второй декаде августа. «Ориентировочно планируем во второй декаде августа собрать форум руководителей фракций. Это несколько тысяч руководителей фракций законодательных собраний, административных центров, городских округов, муниципальных районов, а также наиболее активных руководителей депутатских объединений поселенческого уровня», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что предложения по темам, которые необходимо обсудить на форуме, будут выработаны с участием регионов. «Мы будем обсуждать реализацию Послания Президента России. И в Госдуме, и в Совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этого документа. Я знаю, что над этим работают и регионы. Хотелось бы, чтобы предложения, которые вы привезете, прозвучали на этой площадке», — отметил он.