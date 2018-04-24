В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю Фото: стоп-кадр из группы «Стерлитамак ДТП», Vk | Видео: ГТРК Башкортостан, группа «Стерлитамак ДТП», Vk В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю Фото: стоп-кадр из группы «Стерлитамак ДТП», Vk | Видео: ГТРК Башкортостан, группа «Стерлитамак ДТП», Vk

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на видео попала настоящая песчаная буря. Такое явление, по мнению автолюбителей, запечатлели на камеру мобильного телефона путники 22 апреля на трассе Стерлитамак – Раевка.

По записи видно, что сильный ветер поднял на проезжей части плотную завесу пыли. По мере приближения автомобиля к пылевому облаку, обзор становился все хуже. В соцсети один из пользователей предположил, что, возможно, «поля жгут».