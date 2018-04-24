Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.76 ↑

EUR 75.79 ↓

24 апреля Вторник

Уфа   °

В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю

ОБЩЕСТВО

В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю Фото: стоп-кадр из группы «Стерлитамак ДТП», Vk | Видео: ГТРК Башкортостан, группа «Стерлитамак ДТП», Vk

В Башкирии путники сняли на видео песчаную бурю Фото: стоп-кадр из группы «Стерлитамак ДТП», Vk | Видео: ГТРК Башкортостан, группа «Стерлитамак ДТП», Vk

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на видео попала настоящая песчаная буря. Такое явление, по мнению автолюбителей, запечатлели на камеру мобильного телефона путники 22 апреля на трассе Стерлитамак – Раевка.

По записи видно, что сильный ветер поднял на проезжей части плотную завесу пыли. По мере приближения автомобиля к пылевому облаку, обзор становился все хуже.  В соцсети один из пользователей предположил, что,  возможно, «поля жгут».   

Теги: природные явления
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов
В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривши
Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличат на 13–15%
Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на
Минтруда Башкирии напоминает о графике выходных на майские праздники
Минтруда Башкортостана напоминает о графике выходных дней на майские праздники. В этом году мы работаем в субботу, 28 апреля, и отдыхаем последующие чет
В Башкирии похолодает до -8 градусов
В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра в регионе с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть