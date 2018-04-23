Владимир Путин освободил от НДФЛ выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка Фото: автор Владимир Путин освободил от НДФЛ выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка Фото: автор

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты на рождение или усыновление первого и второго ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По информации газеты «Известия», закон о дополнительной господдержке семьям при рождении или усыновлении первого и второго ребенка действует на территории России с 1 января текущего года. Выплаты назначаются до достижения ребенком 1,5 лет. Есть возможность продлить выплаты на полгода – для этого необходимо подать новое заявление. Размер социальных выплат рассчитывается в объеме прожиточного минимума для детей в субъекте страны за второй квартал предыдущего года.

Так как такая господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ. Закон вступает в силу со дня его опубликования — 23 апреля, сообщает РИА Новости.