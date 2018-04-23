В Ростовской области проходит автопробег по боевому пути 112-й Башкавдивизии Фото: пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир В Ростовской области проходит автопробег по боевому пути 112-й Башкавдивизии Фото: пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 22 по 24 апреля в Ростовской области проходит автопробег по местам сражений 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Ранее «Башинформ» сообщал, что акция посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Организаторами мероприятия стали Курултай башкир Ростова-на-Дону совместно с Ростовским региональным отделением организации «Поисковое движение России».

После возложения цветов на Мамаевом Кургане в Волгограде, где был дан старт акции, участники автопробега отправились в город Калач-на-Дону, сыгравший большую роль в Сталинградской битве. Здесь их встретили местные казаки. Атаман Второго Донского казачьего округа Андрей Махин передал организатору автопробега Махмуту Салимову копию знамени казачьего войска. Знамя с участниками патриотической акции проедет по боевому пути 112-й Башкавдивизии.

Следующим пунктом маршрута стала станица Обливская в Ростовской области. 23 апреля здесь открылась «Вахта памяти», в которой участвуют и поисковики из Башкирии – это сводный отряд, состоящий из членов Центра детских подростковых клубов «Алые паруса» (Туймазы), отряда «Обелиск» (Уфа), «Живи, земля» (Октябрьский) и «Ватан» (Уфа, БашГУ). 24 апреля из Ростова-на-Дону сюда прибудет отряд Всероссийского общества инвалидов войны в Афганистане. Также к акции присоединилась 11-я Инженерно-саперная бригада ЮФО из города Каменска-Шахтинска под командованием подполковника Андрея Чечерина. В бригаде, которая насчитывает около 100 человек, есть и водолазы, которые намерены отыскать в реке Чир и вытащить на берег затопленный танк и «Катюшу». Лагерь поисковиков остановился неподалеку от печально известного хутора Чугунная Балка – в этом месте конники Башкавдивизии попали под удар немецкой авиации.

«До 1945 года через Башкавдивизию прошли 50 тысяч человек! Это значит, что 20 раз поменялись люди в дивизии. Кто-то погибал, кто-то раненый уходил, — рассказывает Махмут Салимов. — На Обливской в командовании не осталось башкирских офицеров. Аэродром вражеских самолетов располагался около станицы Обливской. Бескрайняя степь позволяла воздействовать на нашу кавалерию авиацией. Вот отрывок из оперсводки 112-й Башкавдивизии: «25.11.42 г. самолеты противника «МЕ-109», «МЕ-110» и «ХЕ-111» нанесли большой ущерб и остановили движение КД, Части дивизии потеряли 332 чел. убитыми и ранеными, 473 убитых и раненых лошадей». За этот день противник сделал более 1000 самолетовылетов, по грубым подсчетам на каждого человека, участвовавшего в бою, было сброшено не менее 5-6 бомб, не считая огромного количества пуль, выпущенных авиацией противника.

После станицы Обливской участники автопробега направились в город Морозовск. 24 апреля после посещения станицы Тацинской патриотическая акция завершится в городе Белая Калитва. Здесь на «Высоте бессмертия» состоится торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу героям 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.