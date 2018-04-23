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23 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе Тотальный диктант на «отлично» написали 99 человек

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В  Уфе Тотальный диктант на «отлично» написали  99 человек, еще два «отличника» — по тесту TruD, сообщают организаторы. В прошлом году было 120 отличников.

Акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля по всему миру. Три части текста на русском языке написали на всех шести континентах планеты. Акция собрала более 227 тысяч участников, что больше на 27 тысяч по сравнению с прошлым годом. В Уфе диктант писали на 31 площадке. В акции принял участие 1741 уфимец (на 194 больше, чем в 2017 году). 

Работа по проверке диктантов началась сразу после сдачи всех работ в аудитории Башкирского государственного педагогического университета. 57 филологов — преподаватели вузов, школьные учителя — трудились над текстами уфимцев до поздней ночи. Каждая работа проверялась не по одному разу, чтобы избежать возможной пропущенной ошибки. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверяли минимум три раза. Председатель экспертной комиссии по проверке диктантов — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка БГПУ им. Акмуллы Игорь Артюшков. 

По словам организаторов, в нашей часовой зоне у участников возникали затруднения с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с тремя орфограммами — «чересчур», «не спеша» и «приобретали».

«Эксперты Тотального диктанта проанализируют результаты, а по итогам сформулируют предложения для Орфографической комиссии РАН по совершенствованию словарей и справочников, а также ряд рекомендаций для составителей учебников русского языка», — прокомментировала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Теги: Тотальный диктант
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