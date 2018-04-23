УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцев оценил деятельность общества дружбы «Башкортостан — Болгария». В рамках визита в Башкортостан Посол и представители официальной делегации побывали в Болгарском центре в Уфе.

Воспитанники воскресной школы / Фото Александра Данилова

В центре стихами и песнями высокого гостя встретили воспитанники воскресной школы вместе с педагогом Элеонорой Дударь. Бойко Коцев и сотрудники посольства были очень растроганы и не замечали волнения юных ценителей болгарской культуры.

Эстафету воспитанников воскресной школы подхватили студентки БГПУ. Они исполнили песню про любовь на болгарском языке.

Пообщаться с Послом пришли члены общества дружбы. Они рассказали, как проводят в республике национальные болгарские праздники, о мастер-классах по изготовлению игрушек, кукол и проведении болгарских диктантов. Уже не первый год общество дружбы «Башкортостан — Болгария» совместно с институтом филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М.Акмуллы отмечает многие памятные для Болгарии даты. В их числе День освобождения страны от османского ига и один из самых красочных и любимых праздников — День Бабы Марты.

«Открытие общественной организации «Дружба народов Башкортостан-Болгария» состоялось 27 октября 2009 года. С тех пор, почти 10 лет, мы работаем. Открыли за это время в Уфе воскресную школу. Мы собираем музей, праздники болгарские отмечаем, жизнь кипит, — рассказал председатель болгарского центра Ярослав Шредер. – Господин Посол убедился, что всё у нас хорошо».

По словам руководителя общества дружбы, во времена санкций большой положительный эффект приносят не только усилия государств, но и народная дипломатия.

«Мы и являемся тем самым звеном связи между народами. Народы хотят дружить, людям вся эта шумиха не нужна, — рассказал Ярослав Шредер. — Сейчас мы ведем переговоры, чтобы к нам приезжали болгарские космонавты, сотрудничаем с аэрокосмической школой. Надеюсь, что визит Господина Посла будет этому способствовать».

В рамках визита делегация Посольства Болгарии провела встречу с руководством республики, представителями деловых кругов Башкортостана. Бойко Коцев обсудил вопросы сотрудничества с руководителями госкомитетов по предпринимательству и туризму, по внешнеэкономическим связям, по торговле и защите прав потребителей, встретился с директором мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова Михаилом Чвановым, представителями религиозных конфессий.