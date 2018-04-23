В Башкирии представители Общественной палаты России проверяют работу региона в условиях паводка Фото: okovorkuty.ru В Башкирии представители Общественной палаты России проверяют работу региона в условиях паводка Фото: okovorkuty.ru

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии члены Общественной палаты посещают социально значимые объекты, а также проверяют состояние жилищно-коммунальной сферы региона. Инспекция проходит в рамках форума «Сообщество», который будет посвящен вопросам преодоления различных форм социального неравенства и повышения качества жизни россиян. Форум пройдет в Уфе с 24 по 25 апреля. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор считает, что жизнь человека в любом городе зависит от того, в каких условиях он проживает: каково состояние жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, как работают очистные сооружения, как утилизируются твердые коммунальные отходы, сообщили в Общественной палате России. «Сейчас в Башкирии серьезный паводок, я буду смотреть, как в республике справляются с этим природным явлением, — рассказал член ОП РФ. — Состояние жилищно-коммунального хозяйства, стоимость услуг и один из важных вопросов — переселение из ветхого и аварийного жилья — вот этим темам я уделю максимум внимания в поездке». В рамках общественной проверки модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Игорь Шпектор посетит котельную в селе Кандры, а в городе Туймазы он оценит качество капитального ремонта в многоквартирных домах. Кроме того, важным поводом для проверок станет тема экологической безопасности городов. По его словам, значимость общественного контроля переоценить сложно. «Регионы перед нашими общественными проверками нервничают, многие переживают за свою судьбу, ведь во время инспектирования мы встречаемся с подрядчиками, жителями, выясняем их отношение, например, к текущему, капитальному ремонту. Результаты проверок я сообщу на форуме», — сказал Игорь Шпектор.

Форум «Сообщество» — открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. В 2018 году каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии на протяжении всего года приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых острых для общества проблем. Сформированные предложения также войдут в доклад Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества.