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23 апреля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии актриса Ксения Алферова проинспектирует качество жизни детей в домах-интернатах

ПОЛИТИКА

В Башкирии актриса Ксения Алферова проинспектирует качество жизни детей в домах-интернатах Фото: tvc.ru

В Башкирии актриса Ксения Алферова проинспектирует качество жизни детей в домах-интернатах Фото: tvc.ru

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Член Общественной палаты России Андрей Царев и соучредитель благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актриса Ксения Алферова посетят Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Буздякский психоневрологический интернат и Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Во время нулевого дня форума «Сообщество» в Уфе члены ОП РФ инспектируют социально значимые объекты региона, сообщили в пресс-службе Общественной палаты России. Сам форум откроется 24 апреля в столице Башкирии.  

«Нам важно знать, в каких условиях живут и обучаются дети и недееспособные граждане, проживающие в домах-интернатах, насколько соблюдаются их права. А при существующих проблемах мы сможем предложить персоналу возможные пути решения», — отметил Андрей Царев. — Практика показывает, что общественные проверки совместно с профильными НКО позволяют построить диалог с учреждениями. Только конструктивно и совместным путем можно выработать рекомендации по повышению качества жизни в детских и взрослых социальных учреждениях».  

Форум «Сообщество» — открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. В 2018 году каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии на протяжении всего года приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Планируется, что к итоговому форуму в конце года общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых острых для общества проблем. Сформированные предложения также войдут в доклад Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества. 

Теги: форум Сообщество, Общественная палата России
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