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23 апреля Понедельник

Уфа   °

Жительница Кушнаренково обратилась к Президенту России из-за ремонта кровли дома

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Жительница Кушнаренково обратилась в приемную главы государства с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте жилого дома №93 по ул. Октябрьская, где она проживает. Помощник Президента Российской Федерации Владимир Кожин выслушал жительницу республики в режиме видеоконференции.

В видеоприеме приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Николай Хорошилов.

По информации регионального правительства, заявительница 5 декабря 2017 года была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Пока вопрос не решен, администрация Кушнаренковского района приняла решение о проведении ремонта ее жилого дома (за счет средств из внебюджетных источников). В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту кровли и углублению дренажной трубы. Проведение ремонтных работ запланировано на летний период (до 1 сентября 2018 года).

Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решение вопроса взято на контроль.

Теги: приемная Президента РФ в РБ
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