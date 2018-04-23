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23 апреля Понедельник

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По состоянию на 23 апреля в Башкирии остаются подтопленными четыре придомовые территории - МЧС

ОБЩЕСТВО

По состоянию на 23 апреля в Башкирии остаются подтопленными четыре придомовые территории - МЧС Фото: МЧС по РБ

По состоянию на 23 апреля в Башкирии остаются подтопленными четыре придомовые территории - МЧС Фото: МЧС по РБ

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По состоянию на 12 часов 23 апреля на контроле МЧС Башкирии остаются два населенных пункта, где подтоплены четыре придомовые территории. Подтопленных жилых домов нет. Так, в воде оказались три придомовых участка на территории СНТ «Мечта» Уфимского района и одна придомовая территория в деревне Бекетово Кармаскалинского района. Жизнедеятельность населения не нарушена. Наблюдается снижение уровня талых вод. Объездной путь к населенным пунктам не отрезан. Подтопленных мостов и дорог нет. По данным пресс-службы МЧС по РБ, на ликвидацию последствий подтопления направлена группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Ведется постоянный мониторинг обстановки на подтопленных участках с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Теги: ГУ МЧС по РБ, половодье-2018
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