В Уфе пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 24 апреля, в Уфе состоится торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), проводимой Министерством образования и науки Российской Федерации. Олимпиада будет проходить в Уфимском государственном нефтяном техническом университете с 24 по 29 апреля. В заключительном этапе олимпиады примут участие 210 школьников из 57 регионов России.

Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады состоится в 17.00 по адресу: ул. Первомайская, 14 (ДК им. Орджоникидзе).

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