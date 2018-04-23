Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.32

EUR 75.65

23 апреля Понедельник

Уфа   °

В Уфе пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 24 апреля, в Уфе состоится торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), проводимой Министерством образования и науки Российской Федерации. Олимпиада будет проходить в Уфимском государственном нефтяном техническом университете с 24 по 29 апреля. В заключительном этапе олимпиады примут участие 210 школьников из 57 регионов России.

Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады состоится в 17.00 по адресу: ул. Первомайская, 14 (ДК им. Орджоникидзе).

Подробности в социальных сетях:

https://vk.com/ruoil

https://www.facebook.com/usptu.official

https://www.instagram.com/usptu_official/

Теги: образование, олимпиада школьников, обж, угнту
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров секунду
В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 в секунду.   Накануне в результате о
Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов
В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривши
Воскресный ветер принес Уфе похолодание
Воскресный ветер принес в Уфу и республику похолодание. В последнюю неделю апреля температура ожидается ниже нормы, особенно похолодает в первой половин
«Локомотив» - «Уфа»: прогнозы на матч 27 тура РФПЛ
22 апреля в 21.00 по уфимскому времени прозвучит стартовый свисток на матч 27 тура российского чемпионата по футболу между «Локомотивом» и «Уфой». В случ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть