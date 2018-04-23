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23 апреля Понедельник

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В Башкирии в рамках празднования Дня Победы раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в рамках празднования Дня Победы раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в рамках празднования Дня Победы раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии стартует ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию Дня Победы. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ, первая такая акция состоится в Уфе 24 апреля. Волонтеры распространят оранжево-черные ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, возле второго корпуса ММПС РБ по адресу: ул. Ленина 10. Также завтра акция стартует в Стерлитамакском районе в селах Большой Куганак, Новая Отрадовка, Николаевка и Рязановка. Традиционно акция «Георгиевская ленточка» пройдет по всей республике и продолжится вплоть до 9 Мая. Планируется, что в Башкирии в этом году волонтеры раздадут 20 тысяч георгиевских ленточек. Организатор акции — Министерство молодежной политики и спорта РБ совместно с активистами региональной организации общественного движения «Волонтеры Победы».

Теги: День Победы, георгиевская ленточка
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