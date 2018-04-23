Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов Фото: Управление гражданской защиты Уфы Житель Уфы застрял между гаражами и провел там 10 часов Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего между гаражей. К месту происшествия их вызвал охранник гаражного кооператива. Он рассказал, что дежуривший перед ним сменщик предупредил, что слышал крики, но найти в темноте никого не удалось, на призывы никто не отвечал.

Охранник засветло вновь обошел территорию и обнаружил пострадавшего в полубессознательном состоянии. Видимо, тот в нетрезвом состоянии решил сократить путь через гаражи, полез между сужавшимися боксами, упал, потерял ориентир, потом заснул и сильно замерз.

Спасатели вытащили его с помощью альпинистского снаряжения и передали скорой помощи, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.