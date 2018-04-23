Общественную палату Башкортостана наделят правом создавать общественные советы при органах госвласти
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана на ближайшем пленарном заседании намерены рассмотреть проекты законов, в которых содержится соответствующая норма, меняющая порядок формирования общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры, образования и социального обслуживания.
«Правом по формированию таких советов наделяется Общественная палата Республики Башкортостан, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. - Ранее формирование данных общественных советов носило ведомственный характер и осуществлялось соответствующими органами исполнительной власти. Новый подход позволит обеспечить большую объективность при проведении независимой оценки качества услуг, оказываемых организациями образования, культуры, соцобслуживания. Информация о результатах независимой оценки будет учитываться органами государственной власти республики при оценке деятельности руководителей соответствующих учреждений. Данная норма уже закреплена в федеральном законодательстве, и теперь мы намерены отразить ее в региональном».