Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ Фото: ИА «Башинформ» Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Верховный суд России оставил в силе приговор членам бандитской группировки из Башкирии, называвшей себя «Бородачи». Ранее Верховный суд республики приговорил трех жителей Бирска и двух жителей Уфы (мужчины в возрасте от 27 лет до 41 года) к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет.

Группа промышляла рэкетом в 2014-2015 годах в Бирске и Бирском районе. Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателей деньги, требуя 6 млн рублей. Они совершили несколько разбойных нападений и грабежей с применением травматических пистолетов и бит; угнали автомобили марок KIA и ВАЗ, повредили «Шевроле», принадлежащий одному из потерпевших, и похитили у одной из жертв паспорт, используя его в качестве залога при вымогательстве, сообщили в республиканской прокуратуре.