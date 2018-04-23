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23 апреля Понедельник

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Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ

ОБЩЕСТВО

Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ Фото: ИА «Башинформ»

Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Верховный суд России оставил в силе приговор членам бандитской группировки из Башкирии, называвшей себя «Бородачи». Ранее Верховный суд республики приговорил трех жителей Бирска и двух жителей Уфы (мужчины в возрасте от 27 лет до 41 года) к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет.

Группа промышляла рэкетом в 2014-2015 годах в Бирске и Бирском районе. Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателей деньги, требуя 6 млн рублей. Они совершили несколько разбойных нападений и грабежей с применением травматических пистолетов и бит; угнали автомобили марок KIA и ВАЗ, повредили «Шевроле», принадлежащий одному из потерпевших, и похитили у одной из жертв паспорт, используя его в качестве залога при вымогательстве, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: суд, приговор, разбой
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