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24 апреля в столице Башкирии массово отключат воду - «Уфаводоканал»

ОБЩЕСТВО

24 апреля в столице Башкирии массово отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: Deposiphotos.com

24 апреля в столице Башкирии массово отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: Deposiphotos.com

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 24 апреля отключит холодную воду в домах четырех районов башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 24 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы с 10 до 19 часов будет отключена холодная вода на ул. Кольцевая, 20, 24, и ул. Первомайская, 11.

В Калининском районе с 10 утра 24 апреля до 9 часов 25 апреля без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

Дорогино: ул. Центральная, 1-32;

Дорогино: ул. Инициативная, 3-36;

Дорогино: ул. Садовая, 1-35;

Дорогино: ул. Шоссейная, 1-7;

Дорогино: ул. Новая, 1-10;

Дорогино: ул. Дружбы, 1-10;

Дорогино: ул. Солнечная, 1-27;

Дорогино: ул. Зеленая, 1-20;

Дорогино: ул. Озерная, 1-13;

Кириллово: ул. Центральная, 1-137;

Кириллово: ул. Новоселов, 1-11;

Кириллово: ул. Новая, 1-16;

Кириллово: ул. Лесная, 26-48;

Кириллово: ул. Зеленая, 1-14, 59, 61, 63, 68, 70;

Кириллово: ул. Луговая, 1-8, 64, 67;

Кириллово: ул. Озерная, 3, 5, 9, 9/1.

Новое Дорогино: ул. Парковая, Надежды, Янтарная, Дубравная, Пикунова, Счастья, Звездная, Лазурная, Восточная, Радужная, Малая, Лесопарковая.

В Советском районе 24 апреля с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. К. Маркса, 65, 67.

В Кировском районе 24 апреля с 10 до 17 часов отключат холодную воду на Мубарякова, 11/3.

 

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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