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23 апреля Понедельник

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В Уфе на этой неделе заработают фонтаны

ОБЩЕСТВО

В Уфе на этой неделе заработают фонтаны

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на этой неделе заработают фонтаны

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 В Уфе проводятся работы по расконсервации и подготовке к работе 19 столичных фонтанов. Официальный их запуск по традиции состоится 1 мая. Но некоторые из них начнут свою работу раньше. На  этой неделе 27 апреля планируется запустить один из масштабных фонтанных комплексов города — фонтан в сквере им. Салавата Юлаева, собирающий у себя тысячи отдыхающих уфимцев. В этот день также начнет работу фонтан у ДК им. Орджоникидзе, оборудованный световой иллюминацией и музыкальным сопровождением. С  28 апреля начнут работу  фонтан в сквере имени Мустая Карима, фонтан памятника «Кураю» (площадь перед кинокомплексом «Искра»), фонтан в сквере «Моторостроитель».  Музыкальный фонтан в сквере «Театральный», именуемый также «Семь девушек», фонтан в парке имени В.И. Ленина, сквер ДТ «Орион» (ул.Таллинская, 17), фонтан в парке культуры и отдыха «Первомайский» начнут работу 1 мая. Этому будут предшествовать их пробные кратковременные предварительные запуски в предпраздничные дни. В настоящий момент проводится ремонт и регулировка фонтанного оборудования. До начала работ по регулировке механизмов и подготовке их к работе, для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций специалисты предварительно проведут откачку воды с  помощью насосов. 

Продолжительность работы 19 фонтанов составлена в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами и гостями столицы. В связи с этим включение происходит в диапазоне от 8 до 14 часов, а выключение — от 20 до 24 часов.

Теги: фонтаны
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