Зарема Шайхитдинова из Башкирии получила от жюри проекта «Ты супер» 4 зеленые кнопки за песню на башкирском языке Фото: скриншот видео Зарема Шайхитдинова из Башкирии получила от жюри проекта «Ты супер» 4 зеленые кнопки за песню на башкирском языке Фото: скриншот видео

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Участница проекта «Ты супер» из Абзелиловского района Башкирии 15-летняя Зарема Шайхитдинова получила от жюри проекта четыре зеленые кнопки, спев песню на башкирском языке. Девочка с трудной судьбой, воспитывающаяся в детском доме, исполнила композицию «Рәхмәтлемен атай, әсәйемә» («Спасибо отцу и матери»). Члены жюри единогласно отметили мастерство и душевность исполнения юной артистки.

Ранее Зарема осталась в проекте по счастливой случайности и также благодаря народной композиции. Сначала она выступила с песней «Titanium», но члены жюри, сделав вывод, что девочка неправильно выбрала песню, попросили ее исполнить что-нибудь народное. Участница из республики спела башкирскую песню «Бер алманы бишкә буләйек».

К сожалению, после выступления в ¼ финала Зарема Шайхитдинова закончила свое участие в проекте. Путевку в полуфинал получили Зеновия Сверчкова из Краснодарского края, Артем Семенов из Латвии, Эльвира Филатова из Архангельской области. Полуфиналистом стала еще одна участница — 9-летняя Анжелика Лазарева из Уфы. Она заворожила жюри волшебным исполнением и своим артистизмом.

В международном вокальном конкурсе «Ты супер» принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Так, Зарема Шайхитдинова, родившаяся в музыкальной семье, потеряла отца, когда ей было пять лет, мать начала пить, и девочка с братом оказались в детском доме. Два года назад ушел из жизни их двоюродный брат, заменивший отца. Сейчас Зарема по-прежнему живет в детском доме. Порой их навещает мама, но забирать детей домой не собирается. Об Анжелике Лазаревой заботятся приемные родители. Они забрали ее из детского дома, когда малышке было всего три года. В интернатное учреждение она попала в два года после смерти родителей. Юная уфимка мечтает увидеться с родными бабушкой и дедушкой.