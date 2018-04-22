Воскресный ветер принес Уфе похолодание
Воскресный ветер принес Уфе похолодание Фото: Олег Яровиков
Воскресный ветер принес Уфе похолодание Фото: Олег Яровиков
УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Воскресный ветер принес в Уфу и республику похолодание. В последнюю неделю апреля температура ожидается ниже нормы, особенно похолодает в первой половине — днем в столице до +3, ночью -3. Ситуация выправится к концу недели, а в первых числах мая долгосрочный прогноз обещает до +17 днем и плюсовую температуру по ночам. Отключение центрального отопления, напомним, происходит при среднесуточной температуре +8.