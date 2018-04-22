В уфимском Затоне порывистый ветер повалил дерево и повредил крышу
В уфимском Затоне порывистый ветер повалил дерево и повредил крышуФото: администрация Уфы
В уфимском Затоне порывистый ветер повалил дерево и повредил крышуФото: администрация Уфы
УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Порывистый ветер, пришедший на территорию республики в воскресенье, уже причинил хлопоты коммунальным службам. В микрорайоне Затон в частном секторе на улице Старичной упало дерево, повредив электропровода. Пострадавших не было, дерево оперативно убрали с дороги, подачу электричества восстановили.
Там же на улице Ахметова с крыши здания музыкальной школы ветром сорвало кусочек кровли, который упал на автомобиль, сообщили в управе Ленинского района Уфы.
Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные на улицах Кольцевой, Королева, Исмагилова, Центральной, Ахметова, Мушникова,Машинистов, добавили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Подписчики группы агентства «ВКонтакте» поделились фото с мест ЧП: