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22 апреля Воскресенье

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В Кармаскалах на три депутатских мандата претендуют 10 кандидатов

ПОЛИТИКА

В Кармаскалах на три депутатских мандата претендуют 10 кандидатов Фото: ИА «Башинформ»

В Кармаскалах на три депутатских мандата претендуют 10 кандидатов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Кармаскалинском районе завершилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в депутаты представительных органов местного самоуправления. Довыборы назначены на 17 июня 2018 года. В общей сложности по трём одномандатным округам в сельских поселениях Кармаскалинский, Сахаевский, Старобабичевский сельсовет, о выдвижении заявили десять претендентов на депутатские мандаты, сообщили в Центризбиркоме республики. 

Кандидаты и списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, освобождены от сбора подписей. Для участия в местных выборах предоставили необходимый пакет документов кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», ЛДПР, Справедливой Россией. Также подал заявление один самовыдвиженец.

После проведения проверки достоверности сведений, указанных кандидатами в заявлениях о согласии баллотироваться, и других документов, пройдёт их регистрация.

Теги: допвыборы, местное самоуправление
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