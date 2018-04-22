В Кармаскалах на три депутатских мандата претендуют 10 кандидатов Фото: ИА «Башинформ» В Кармаскалах на три депутатских мандата претендуют 10 кандидатов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Кармаскалинском районе завершилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в депутаты представительных органов местного самоуправления. Довыборы назначены на 17 июня 2018 года. В общей сложности по трём одномандатным округам в сельских поселениях Кармаскалинский, Сахаевский, Старобабичевский сельсовет, о выдвижении заявили десять претендентов на депутатские мандаты, сообщили в Центризбиркоме республики.

Кандидаты и списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, освобождены от сбора подписей. Для участия в местных выборах предоставили необходимый пакет документов кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», ЛДПР, Справедливой Россией. Также подал заявление один самовыдвиженец.

После проведения проверки достоверности сведений, указанных кандидатами в заявлениях о согласии баллотироваться, и других документов, пройдёт их регистрация.