В Башкирии начался досрочный этап экзаменов для 9 классов Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии начался досрочный этап экзаменов для 9 классов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Первый экзамен досрочного этапа государственной итоговой аттестации в 9 классе (ГИА- 9)состоялся в Башкирии 20 апреля. В республике на досрочный этап ГИА-9 было зарегистрировано 14 участников. 20 апреля 2018 года математику — обязательный экзамен — сдавали 12 человек.

ГИА-9 проводится в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы стандартизированной формы, сообщили в региональном Минобре. Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика, а также еще 2 экзамена по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В досрочном этапе ГИА 9 принимают участие выпускники 9 классов, не имеющие возможности пройти ГИА в основные сроки. Для этого необходимо иметь уважительную причину, подтвержденную документально.