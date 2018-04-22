В Башкирии «Библионочь» посетило около 1 500 человек. Фото: пресс-служба Минкультуры В Башкирии «Библионочь» посетило около 1 500 человек. Фото: пресс-служба Минкультуры

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди прошла социально-культурная акция «Библионочь». В этом году акция проходила под девизом «Магия книги». Акция началась на аллее перед библиотекой, где отдел периодических изданий развернул свою выставку: «Империя журналов – читаем на любой вкус». Здесь участники ознакомились с интересными журналами и газетами, сообщили в Министерстве культуры РБ.

Для уфимцев и гостей города в этот вечер работали четыре площадки – главный корпус Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ, Центры юношеского и детского чтения, Дом купца Чижова, в которых для посетителей был организован ряд массовых культурно-развлекательных мероприятий. Национальная библиотека в «Библионочь» сделала особый акцент на проведении тематических мероприятий, связанных с ценностями семьи и благотворительностью. Отдел башкирской литературы и краеведения организовал беседу о традициях, реликвиях семьи писателя Яныбая Хамматова «Час семейного отдыха». На встречу с почитателями творчества пенталогии «Золото собирается крупицами» подошли дети классика – дочь Гузель Яныбаевна, внучка Алсу, правнучки Айша и Наиля, которые представили гостям семейные фотографии, архивные материалы. Здесь же состоялся Праздник для счастливой семьи танцора Урала Муртазина «Формула семьи или 100 рецептов счастья». Известный танцовщик, профессиональный педагог-тренер, хореограф, лучник-мерген вместе с супругой, известной певицей Лилией Ишемьяровой и с детьми – дочерью и сыновьями – рассказали о своих семейных традициях, обычаях, интересах и увлечениях. Гостям был предложен музыкальный концерт от четы Муртазин-Ишемьярова.

Для посетителей акции в отделе периодических изданий на втором этаже прошел круглый стол «Жизнь как легенда», в работе которого приняли участие семейная пара Фанис и Альбина Исхаковы. Они с большим интересом поделились опытом своей счастливой жизни, которая длится в едином ритме, будто исполняя семейное танго. Круглый стол сопровождался музыкальным исполнением народного артиста Республики Башкортостан Вахита Хызырова.

В отделе читального зала на третьем этаже Библионочь проходила под девизом «Семью сплотить сумеет магия книги». Специальными гостями стали сотрудники Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна.

Специально в детской комнате был организован досуг самых маленьких посетителей «Библионочи». Здесь для детей проводилась увлекательная литературная викторина, конкурс на знание отечественных детских песен «Угадай мелодию», а также состязание на отгадывание названий отечественных мультфильмов по одному кадру «Знаешь ли ты Мультик?». В зале был организован детский мини-кинотеатр, малыши смотрели мультфильмы «Бременские музыканты» и «Простоквашино».

Для любителей творить своими руками работала творческая мастерская по изготовлению интересных и необычных закладок для книг. Каждый желающий смог оформить книжку-малышку, посвященную своей семье. В Зале электронных ресурсов была организована демонстрация социальных видеороликов, фильмов и мультфильмов, подготовленные отделом электронных ресурсов.На всех трех этажах работали Книжные выставки.

Второй корпус Национальной библиотеки – Дом купца Чижова в этот вечер превратился в настоящий светский салон с приглашенными иностранными гостями. Здесь прошли литературные викторины с гостем из Франции Квентином Гешаром на французском языке. Состоялся просмотр и обсуждение фильмов на немецком языке с русскими субтитрами: это – лауреат международной кинопремии Berlinale – криминальная драма «Виктория», мелодрама о воссоединении ГДР и ФРГ «Гуд бай, Ленин!», где играет один из самых ярких актерских тандемов Чулпан Хаматовой и Даниэля Брюля, молодежная драма – лауреат кинопремии Young Choice Award «Настоящие гиганты». Центр испанского языка и культуры представил любителям испанского языка и литературы обширную лекцию, лингвистические задания на русском и испанском языках по нобелевским лауреатам испанской литературы. Лекцию читала кандидат филологических наук Симонова Елена. Приглашенный гость из Колумбии Даниэль Риверо Падийя ознакомил любителей испанского языка жизнью и творчеством нобелевского лауреата Варгаса Льесы.

В Центр детского чтения Национальной библиотеки на «Библиосумерки-2018» были приглашены дети из приюта поселка Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан, а также читатели библиотеки, родители и гости.«Библиосумерки – 2018» открылись с театрализованного представления «Открой книгу и чудеса начнутся!», где ведущими праздника были Баба-Яга, Царевна Несмеяна, Лиса Алиса, Чертовка, Кикимора, Добрая Фея и Золушка.

Библионочь-2018 завершилась Тургеневским балом. Бал прошел в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Ивана Тургенева по окончании квеста «В поисках магической книги», мероприятий в отделах и залах библиотеки.

Всего Библионочь посетило около 1 500 человек. Приняли участие заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев, сценарист и журналист Зухра Буракаева, Народный артист Башкортостана Вахит Хызыров, известные певцы Гульдар Ишкуватова, Радик Динахметов, актеры Национального молодежного театра им.М.Карима и др.