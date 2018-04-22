В Башкирии «Единая Россия» поддержит развитие школьного самоуправления Фото: пресс-служба Единой России В Башкирии «Единая Россия» поддержит развитие школьного самоуправления Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии «Единая Россия» окажет помощь в развитии школьного самоуправления. Договоренность об этом достигнута со школой№104 Демского района и руководителем регионального исполкома Партии, депутатом Горсовета Русланом Гизатуллиным. Вопрос был поднят десятиклассником на открытом уроке, посвященном Дню местного самоуправления, сообщили в региональном отделении партии. В откровенном разговоре школьники обсудили с депутатом трагические события, произошедшие недавно в Стерлитамаке. Вместе попытались найти ответ, как избежать таких ситуаций. Помочь в этом должно школьное самоуправление.Подростки рассуждали на происходящие события в республике, стране и мире. Поговорили о попытках заблокировать мессенджер «Телеграм». Один из учеников предложил больше говорить с детьми о проблемах терроризма. По его мнению, в школах достаточно успешно ведется пропаганда борьбы с табакокурением и алкоголизмом, а вот об опасности террористических групп знаний недостаточно. «Вы – это будущее, вы – это сила, которая придет завтра, которая будет управлять страной. Поэтому мне очень важно взглянуть на мир вашими глазами и понять ваши ценности», — сказал ученикам Руслан Гизатуллин. Школьник обратился к депутату с просьбой помочь закрепить в учебном заведении традиции самоуправления, которые только начали возрождаться. Руслан Гизатуллин пообещал оказать поддержку в реализации идей молодого активиста.